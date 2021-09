Pioli a Sky: “Le rotazioni servono a tenere alto il ritmo di squadra”

Ecco le parole di Mister Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Liverpool-Milan

SULLE SCELTE DI FORMAZIONE - "Scelte di natura fisica e tecnica. Giroud è rimasto fermo per due settimane e quindi non credo che possa avere un grandissimo minutaggio stasera. Oltretutto Rebic mi è piaciuto tanto nella domenica scorsa. Tonali ha avuto un problema nei giorni scorsi: è indisposto non è al meglio. Bennacer sta bene Qualche rotazione, giocando spesso e ad alti ritmi, serve anche per tenere alti i ritmi della squadra". Intanto crescono i possibili intrecci col Liverpool: la nuova raffica<<<