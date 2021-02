Pioli a MTV – “Tifosi? Ora l’importante è rialzarsi e dobbiamo dimostrare di essere forti”

MILANO – Al termine del derby di oggi, perso per 3 a 0 grazie alle reti nerazzurre di Lautaro (doppietta) e di Lukaku, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di MilanTv.

Ecco cosa ha detto il tecnico rossonero ai microfoni del canale tematico rossonero

SULLA PARTITA – “I primi 15 minuti del primo tempo e quelli del secondo hanno condizionato la gara. Meritavamo il pareggio all’inizio del primo tempo e quelle occasioni non capitalizzate e i gol subiti hanno condizionato la gara”

PERIODO NEGATIVO – “Non è stata una settimana positiva. Dobbiamo andare in profondità sulle situazioni che non hanno funzionato. Dobbiamo tornare a giocare come sappiamo e dobbiamo essere bravi a capire che il nostro percorso è fatto anche di questi momenti che devono essere affrontati con equilibrio. Ora dobbiamo dimostrare di essere forti. Oggi abbiamo fatto una partita seria al di là del risultato”

PRIMI MINUTI DEL SECONDO TEMPO – “Per quello che noi stavamo facendo, se avessimo segnato avremmo acquisito più forza. Ora è facile dirlo a partita finita. Il rimpianto deve essere la situazione in cui abbiamo concesso il secondo gol”

SCONFORTO DEI TIFOSI – “I nostri tifosi sono stati encomiabili sia oggi che ieri. Ci sono stati molto vicino. E’ stata una settimana difficile anche per loro e ci dispiace non averli resi felici. I tifosi devono sapere che alleno una squadra seria e che ci sono momenti positivi e negativi da cui è importante rialzarsi”

PROSSIME PARTITE – “Dobbiamo analizzare bene le nostre prestazioni e trovare spunti positivi. Dobbiamo lavorare bene in settimana e cercare di ripartire”