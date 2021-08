Pinto è tornato a Roma. Ora l’incontro con il Milan per Florenzi

Tiago Pintoè tornato a Roma dopo la missione inglese. Ora potrà incontrare la dirigenza del Milan per cedere Florenzi

L'accordo con i blues era stato trovato da tempo: sia per il prestito con diritto di riscatto, sia per l'acquisto a titolo definitivo. Mancava però la firma del classe '97 sul contratto che lo avrebbe legato al club di Trigoria. E dopo la Supercoppa europea vinta e l'ottimo esordio in Premier del Chelsea, dove Abraham ha collezionato 0 minuti, l'attaccante si è deciso ad accettare il trasferimento all'ombra del Colosseo, dove indosserà la maglia numero 9 lasciata libera da Edin Dzeko. Lo stesso numero che a Londra avrebbe dovuto lasciare a Romelu Lukaku .

Ma i cinque giorni oltremanica hanno complicato, e non poco, i piani del Milan. Infatti se da una parte la Roma aveva la necessità di regalare a José Mourinho un nuovo attaccante, i rossoneri erano in ballo per assicurarsi le prestazioni di un giallorosso finito al margine della rosa: Alessandro Florenzi.

Il jolly (ed ex capitano) piace molto a Paolo Maldini e Ricky Massara. La Roma vuole (e deve) smaltire la rosa per abbassare il proprio monte ingaggi. Il club di via Aldo Rossi aveva provato a prendere il campione d'Europa in prestito, ma Pinto e la famiglia Friedkin sono stati chiari: serve, come minimo, l'obbligo di riscatto. La seconda offerta del management rossonera è stata in prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore le due dirigenze si incontreranno e cercheranno l'accordo. E al momento non si esclude l'inserimento di Conti nella trattativa.