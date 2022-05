Piemonte: «Al Milan sono rinata, sul derby contro l’Inter…»

Martina Piemonte intervenuta sul canale Twitch di Fantacalcio si è raccontata parlando della sua stagione al Milan Femminile e non solo:

«Sto bene grazie, da quando sono al Milan sono rinata. Non mi aspettavo questa stagione, io arrivavo dalla Fiorentina in cui ho avuto problemi con il COVID ho avuto poco spazio ero un po’ giù di morale anzi quasi ero sul punto di smettere ero arrabbiata con il mondo poi è arrivata la chiamata del Milan e da lì sono rinata, già dalla prime partite grazie all’ambiente alla squadra ho iniziato a giocare realmente e sono arrivati anche i primi gol»

SOCIETÀ – «Qua in Italia è difficile trovare una società che ci segua in questo modo poi il prossimo anno ci sarà anche il professionismo è importante per noi e il Milan ci appoggia in tutto quello che facciamo»

NUMERO 18 – «Il 18 è una scelta, con il 9 ho avuto un sacco di sfiga, non lo voglio vedere neache da lontano. Il 18 è stato un portafortuna perché quando Sbardella mi chiamò in Nazionale ero l’ultima arrivata e mi diede questo numero di maglia e giocai subito titolare da quella volta lì mi ha portato un sacco fortuna lo vedevo ovunque per me il 18 è il mio senza il 18 non riesco a giocare»