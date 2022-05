Pessina: «Non capisco come non si possa fischiare quel fallo»

Intervistato da DAZN al termine di Milan-Atalanta, Matteo Pessina, centrocampista della Dea ha dichiarato:

Sulla partita: «E’ stata giocata bene da tutte e due le squadre. Era fallo su di me prima del gol di Leao, non so perché non lo hanno dato l’arbitro o il VAR. Il Milan ha giocato benissimo e ha meritato di vincere, ma non capisco come si fa a non fischiare quel fallo».