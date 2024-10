Pescara-Milan Futuro: deciso il giorno del recupero della gara di Serie C

E' stato rinviato il match tra Pescara e Milan Futuro per le convocazioni in Nazionale dei rossoneri. Decisa la data del recupero allo stadio

E' stato rinviato il match tra Pescara e Milan Futuro per le convocazioni in Nazionale dei rossoneri. Decisa la data del recupero allo stadio ‘Adriatico–Giovanni Cornacchia’.

La Lega Pro, preso atto della comunicazione della Questura di Pescara in relazione alla concomitanza del G7 nella Città abruzzese nelle giornate del 22, 23 e 24 ottobre 2024, preso atto della comunicazione del Comune della Città di Pescara in relazione all’indisponibilità dello Stadio “Adriatico–Giovanni Cornacchia” nei giorni 5/6 novembre 2024 a causa di interventi programmati di manutenzione straordinaria da eseguire sul terreno di gioco, sentite le società coinvolte, ha disposto che la gara Pescara-Milan Futuro, rinviata a data da destinarsi di cui al Com. Uff. n.39/DIV del 08.10.2024, venga recuperato nella data e con l’orario di seguito riportato: 21 novembre ore 20,45.