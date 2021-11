Bargiggia: “Milan con Napoli e nerazzurri, poi la mediocrità…”

Il noto giornalista Paolo Bargiggia ha parlato a Juventusnews24.com. Nei suoi discorsi la corsa Scudetto.

Redazione Il Milanista

Paolo Bariggia ha parlato e ha detto: “Non credo alla rimonta scudetto della Juventus: può arrivare in Champions, ma anche per la mediocrità delle concorrenti. Se togliamo Napoli, Milan e i nerazzurri, la squadra biancoceleste sta crescendo, sotto c’è la Roma e può giocarsela con l’Atalanta se riesce ad avere continuità. Non sarà facilissimo. Vlahovic? Lui è l’uomo giusto per rilanciare l’attacco di qualsiasi squadra. Talento, potenza, tecnica, resistenza, colpo di testa: non va bene solo in Serie A ma per tutte. E temo che possa fuggire in Premier”.

Angelo Gregucci ha invece parlato a TMW Radio

L'ex giocatore ora tecnico ha detto: “Il progetto tattico dei nerazzurri non aveva bisogno di tantissimo lavoro: la squadra rimane competitiva anche senza i due alfieri principi persi. Ci sono state volte, come con i bianconeri, in cui meritava di più, e sta pagando la continuità di rendimento di chi è davanti. Dico che venderanno cara la pelle, è una squadra quella nerazzurra che è solida, c’è. Il progetto migliore del nostro calcio però è un altro, ovvero del Milan. Per tanti motivi, partendo dalla lungimiranza del dirigente e l’intuizione Pioli. Maldini ha convinto la società a puntare su Stefano, in questo momento l’allenatore più evoluto perché ha tantissimi piani gara e sa come valorizzare i giocatori”.

Infine ha parlato anche il direttore Giorgio Perinetti

“Quando il campionato successivo ricomincia dopo un evento importante come un Mondiale o un Europe ci sono sempre sorprese. La squadra bianconera è in ritardo, ci sono Napoli, Milan e i nerazzurri che lotteranno fino all’ultimo per lo scudetto. Bene il Napoli con Luciano Spalletti che ha dato concretezza al gruppo. Le altre due hanno qualità a titolo. I nerazzurri hanno perso giocatori molto forti, rimpiazzandoli con altrettanti di qualità come Joaquin Correa ed Edin Dzeko. Il Milan continua con i suoi giovani a fare un gioco redditizio e supera ogni volta gli ostacoli. Sta trovando continuità. Le vedo tutti e tre bene, se la giocheranno fino all’ultimo. Napoli quadrato e capace di reggere pressione emozionale”.