Pellegatti sulla gara con il Cagliari: “Tonali verso vette che gli competono, gli altri…”

Intervenuto sul suo canale Youtube, il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha redatto le pagelle di Milan-Cagliari. Queste le sue valutazioni: Maignan 6.5: Un grande balzo per evitare il gol, ma non c’è riuscito pur...

Redazione Il Milanista

Intervenuto sul suo canale Youtube, il noto giornalista e tifoso rossonero CarloPellegatti ha redatto le pagelle di Milan-Cagliari. Queste le sue valutazioni:

Maignan 6.5: Un grande balzo per evitare il gol, ma non c’è riuscito pur toccandolo. Uscite sicure e una bella parata su punizione quasi sulla riga.

Calabria 6.5: Bella prestazione, importante. Cross deliziosi. Non diamo voti più alti perché poco impegnati dietro

Kjaer 6.5: Sempre puntuale, registra della difesa, non perde mai la testa.

Tomori 6.5: Ha anche sfiorato il joystick, da elettricità alla difesa. Da l’impressione di essere insuperabile, molto concentrato. E’ uno spettacolo

Theo Hernandez 6.5: Meglio che contro la Sampdoria, in crescita. E’ importante che sia così. Ha cercato anche il tiro a volo, giocatore che aspettiamo anche a migliori livelli.

Tonali 7,5: Non solo per il gol, che ricorda il primo di Pirlo, è IDENTICO. Ma anche per la prestazione di personalità e classe, sta crescendo. Ero di fianco alla fidanzata che si è anche commossa al suo gol. Sta avviando la carriera verso le vette che gli competono. Giocatore che gioca emozionandosi nel Milan, da vecchio cuore rossonero.

Krunic 7: Questo Stefano Pioli è un alchimista, che trasformavano il ferro in oro. Lui è riuscito a trasformare Krunic che male si adatta a centrocampo in un grande centrocampista. Prestazioni gigantesche per lui. Avevo detto che avrebbe avuto un centrocampo straordinario con Kessie, Tonali, Bennacer e Bakayoko, ora metto anche lui.

Saelemaekers 7: Mi è piaciuto anche in qualità. Presente, continuo, prezioso, bel ritmo, belle gambe, continuità, fiato.

Brahim 7,5: Numero 10 anomale, non è magari da doppio lavoro come piacerebbe a Pioli, ma fa un lavoro straordinario per alimentare le punte e si sta adattando a tornare indietro per aiutare la squadra. Altra invenzione dei dirigenti, della proprietà e di Stefano Pioli

Leao 7: Avrebbe meritato di più se non avesse ritardato troppo quella conclusione. Ho letto che ha percorso 7-8 kilometri, ha corso tanto, è stato pericoloso, gli è dispiaciuto uscire. Il tiro deviato sulla schiena di Diaz alla fine è stato, giustamente, assegnato a lui.

Giroud Migliore in campo: Non solo i due gol. Il passaggio di Giroud a Leao è stato geniale. Oliviero lo Sparviero è un idolo. Viene da un campionato difficile ed è calato nella parte.

Pioli: Migliore in campo anche lui. Ha forgiato questa squadra che continua ad esprimersi con qualità da tanto tempo. E’ una squadra che diverte, spettacolare, ma ripeto che è solida. E’ una squadra SOLIDA.”