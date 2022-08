Pellegatti: “L’obiettivo di Tuchel è Aubamenyang e non Rafel Leao”

Tanti rumors e soprattutto tanta paura per i tifosi rossoneri . Nelle ultime ore si sta parlando davvero parecchio dell’interessamento da parte del Chelsea per Rafael Leao.

Carlo Pellegatti , che intervenuto sul proprio canale YouTube, ha voluto tranquillizzare i tifosi del Milan: “Mi piace sbilanciarmi – esordisce il giornalista -, da quello che ho capito, non voglio dire che sia impossibile, ma credo proprio che il 3 di settembre Leao entrerà in campo contro l’Inter”.

I possibili scenari – “L’obiettivo primario di Tuchel non è Leao ma Aubameyang, per il quale il Barcellona chiede 30 milioni ma il Chelsea mette sul piatto 15 milioni. Questo può farvi capire tanto. Il portoghese è un piano B ma ammettiamo che diventasse un piano A e che arrivassero 1 20 milioni di euro, saresti chiamato, nel giro di due giorni a trovare 1/2 giocatori per sostituirlo… provate a chiedere ad un squadra, avendo quei soldi tra le mani, un calciatore titolare sicuro: primo, quella squadra sa che il Milan ha denaro fresco e invece di pagarlo 40 milioni, ti costa 50-60 milioni. Anche col denaro trovare un giocatore importante e forte è complicato.

Secondo, può succedere che il Chelsea si presenti con denaro e giocatori… bene, ma è il Milan a sceglierli i giocatori e quello che guadagna meno a Londra, prende 5 milioni di euro. Quindi detto tutto questo, il 3 settembre Leao, scenderà in campo a San Siro con la maglia rossonera contro l’Inter. Non vedo altre soluzioni, poi, potrei scrivere ‘la prossima volta’. Se ci dovesse essere una prossima volta, il Milan deve essere pronto a fare un’eccezione per Leao e secondo me la farà”.