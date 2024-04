Pellegatti: ”Al tifoso del Milan interessa il derby o un quarto?”

"Ma secondo te, il tifoso del Milan questa sera, interessa il derby o un quarto di finale di Europa League? Oggi, a me, il derby, venerdì poi ci sentiremo, mi emozionavano di più come emozione il trofeo Berlusconi quando si giocavano quei meravigliosi Inter-Milan. Ma in questo momento, a me, il derby, cosa vuoi che interessi che devo andare a Roma, cercare di rimanere in Europa, e una semifinale di Europa, devo partire da 1 a 0, quindi devi compiere l'impresa, e questo Milan per entrare nella leggenda devono fare delle cose leggendarie. Battere la Roma non è battere il Real Madrid, ma è una squadre rivale in Italia, partiamo dall'1 a 0. Io, caro Massimo (Callegari ndr), ti voglio bene, ma in questo momento, a me, del deby, io faccio countdown fino a giovedì. E voglio ricordare una cosa: una volta si è già giocato un Inter-Milan dove se l'Inter avesse vinto avrebbe vinto il campionato. Gol di Kakà, Inzaghi e Cruz. Vittoria del Milan per 2 a 1".