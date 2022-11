Pellegatti: “Abraham? Lo vorrei al Milan, trovarne uno così è impossibile”

Il noto Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, si è espresso ai microfoni di TMW Radio per fare un bilancio su questo inizio campionato

Redazione Il Milanista

Il campionato di Serie A si è fermato da pochi giorni e ripartirà solamente a gennaio per dare spazio al Mondiale in Qatar. Il noto Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, si è espresso ai microfoni di TMW Radio per fare un bilancio su questo inizio campionato, dando la propria valutazione in merito ai migliori club della massima serie.

Sul voto a Mourinho: "Sul piano del gioco decisamente 5, perché non è una Roma divertente. Sul piano dei risultati ha passato il turno di Europa League, se si deve lottare per lo scudetto è lontano, se invece punta al quarto posto è lì. Non deve però sempre litigare con i giocatori. Temo che come in Inghilterra abbia avuto problemi con altri campioni, rischia di demotivare Abraham. Lo vorrei al Milan, ma ora lo vedo in difficoltà. Trovarne un altro come lui è impossibile ora".

Sul voto agli altri tecnici: "Gasperini 7, perché credevo che l'Atalanta non potesse ripetersi. Inzaghi 7 per aver passato il girone di Champions, 5 perché è uscito subito dalla lotta Scudetto. Allegri 4 per la Champions, 5 per il campionato, ma voto finale 6 di prospettiva per quello visto ultimamente. Pioli 7,5 perché il gioco va migliorato, ma lo spirito di squadra è stato tenuto. 8 a Spalletti, Sarri 7 perché la Lazio ha trovato una certa continuità. Senza Immobile è stato bravo a fare punti".