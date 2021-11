Pellegatti: “La partita del Milan contro il Sassuolo è un incubo totale”

Le parole di Carlo Pellegatti.

MILANO - Carlo Pellegatti, noto tifoso e giornalista rossonero, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando Milan-Sassuolo: “La partita del Milan contro il Sassuolo è un incubo totale e nessun rossonero merita la sufficienza oggi. Dopo il gol del vantaggio di Romagnoli questa partita sembrava indirizzata verso una vittoria neanche complicata, ma poi il disastro. Il pareggio di Scamacca dopo l’errore di Bakayoko. Il Milan si p sciolto totalmente e loro hanno trovato la seconda rete con l’autogol sfortunato di Kjaer. Nel secondo tempo loro hanno fatto meglio e hanno segnato anche il terzo gol. Cosa sia successo oggi non lo so e non ne ho idea. Troppo facile per il Sassuolo dominare l’incontro dopo aver trovato il pari. Quello che mi preoccupa ora non è la classifica ma la prestazione, bisogna vedere come ne esce la squadra da questo shock. Quando tutti i giocatori non rendono, c’è qualcosa che non va”.