Pellegatti: “Il rinnovo di Kessié sarà cartina tornasole delle ambizioni del club”

Ecco l'analisi di Carlo Pellegatti dal suo canale Youtube in merito alla trattativa di rinnovo tra il Milan e Franck Kessié

Redazione Il Milanista

Il Milan vuole e deve evitare che l'anno prossimo di rivivere le situazioni legate ai rinnovi di contratti di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Questa volta, a rischiare di andare via a zero è il Presidente Franck Kessié. L'ivoriano, che si è sposato in questi giorni, vuole rimanere in rossonero ma avrebbe chiesto uno stipendio inferiore solo a quello che percepisce Zlatan Ibrahimovic.

“Il Milan ha perso Calhanoglu e Donnarumma a zero, non può non rinnovare il contratto a Kessie. A livello mediatico, lo avrei ufficializzato oggi, è una notizia che tutti i tifosi milanisti aspettano con ansia. Si andava a coprire anche il passaggio di Calhanoglu all’Inter", aveva analizzato Andrea Longoni ai microfoni di Top Calcio 24.

A fare il punto della situazione Milan-Kessié è intervenuto, dal proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti: "C'è stato il famoso colloquio tra il Milan e l'agente di Kessié, colloquio che però si è concluso con un nulla di fatto: i rossoneri avrebbe offerto circa 3,5 milioni di euro stagione, una cifra piuttosto lontana da quella chiesta dal procuratore del centrocampista ivoriano. L'agente di Kessié è stato molto chiaro con i dirigenti milanisti: non vogliamo perdere troppo tempo, la nostra richiesta la conoscete bene (si parla di 5-6 milioni), quando avrete deciso di venirci incontro chiamateci, altrimenti non chiamateci. Adesso il Milan deve riuscire a stappare uno sconticino a Kessié. Il club rossonero ora è davanti ad un bivio: o ripercorrere la strada tortuosa intrapresa con Donnarumma e Calhanoglu, e quindi attendere di chiudere la trattativa, oppure accontentare le richieste di Kessié e del suo entourage. Questa è la situazione, ora toccherà alla proprietà e alla dirigenza prendere una decisione. A mio avviso il Milan non mi sembra avere grandi vie d'uscita dopo gli addii di Gigio e Calhanoglu. Perdere Kessié sarebbe un grave danno non solo tecnico, ma anche d'immagine per Elliott. Il fondo sta riscuotendo l'approvazione in tutte le sue azioni. Kessié diventa una nuova cartina tornasole sulle ambizioni del club di via Aldo Rossi".