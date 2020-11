MILANO – “Sappiamo quale sia la situazione di Hakan. Il Milan, per il rinnovo, offre il 40% in più del suo attuale contratto, ma il giocatore sembrerebbe volere una cifra simile a quella che percepisce Zlatan Ibrahimovic. Per il Milan Calha, insieme a Donnarumma, Romagnoli, Kjaer, Bennacer, Kessie ed Ibrahimovic, rappresenta uno dei punti di riferimento della squadra”. così Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube ha parlato del rinnovo di contratto di Calhanoglu.