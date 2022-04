Pedullà: “Scettici sul riscatto di Bakayoko da parte del Milan”

Ecco le parole di Alfredo Pedullà sul possibile mancato riscatto del Milan per Bakayoko

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha dedicato sul proprio sito internet un focus sul centrocampista rossonero Tiémoué Bakayoko, vera e propria delusione di mercato del club di via Aldo Rossi. Ecco le parole del giornalista sull'ex Chelsea e Monaco: "Tornato in Italia nella scorsa stagione su espressa richiesta di Gennaro Gattuso, allenatore con il quale aveva già condiviso una parentesi nel Belpaese (il Milan 2018/2019), il secondo capitolo tricolore di Tiémoué Bakayoko non si può certamente annoverare tra i capitoli più fertili del libro della carriera del centrocampista. L’annata 2020/2021, nel corso della quale ha difeso i colori del Napoli, ha restituito sensazioni contrastanti sul centrocampista francese, emerso come calciatore potenzialmente dominante agli esordi con Rennes e Monaco, ma rivelatosi di un livello probabilmente diverso rispetto alle attese. Mezzi fisici importantissimi ma un gioco meccanico, poco qualitativo e dal ridotto protagonismo. All’ombra del Vesuvio, complice anche la stagione turbolenta vissuta dal sodalizio partenopeo, il ricordo lasciato non è stato certamente scintillante, motivo per il quale le strade si sono separate. Il ritorno al Milan avrebbe potuto e dovuto significare una sorta di rinvigorita giovinezza per il classe ’94, ma dal 17 gennaio non è più sceso in campo. Tanta panchina – e qualche acciacco fisico – hanno ridotto a zero il suo impiego dal post Spezia (sconfitta casalinga e pessima prestazione) in poi. Giocatore che funziona da riferimento, probabilmente Bakayoko è poco confacente alla richiesta dinamica del calcio di Pioli, dove gli smarcamenti sono costanti e gli spazi vanno occupati in maniera non codificata. Il ragazzo è in prestito dal Chelsea, ed è ragionevole essere scettici circa la sua permanenza in rossonero".