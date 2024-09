Pedullà: “Sarri aspetta un’offerta dall’Italia, Milan in testa. Su Allegri”

Alfredo Pedullà, intervenuto a Sportitalia, ha commentato così il futuro di Maurizio Sarri, attualmente senza squadra e accostato anche al Milan in caso di esonero di Paulo Fonseca: "Con la Roma non ci sono mai stati contatti, i giallorossi avevano fatto delle scelte diverse. In questo momento Sarri ha detto no a due proposte che gli sono arrivate dall'estero perchè lui aspetta un'offerta dall'Italia, Milan in testa. Credo che lui possa essere un candidato per la panchina del club rossonero nel caso in cui dovesse andare male il derby per Fonseca domenica sera. Lo avevamo detto anche settimana scorsa che le tre partite contro Venezia, Liverpool e Inter sarebbero state fondamentali e decisive per Fonseca.