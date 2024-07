Pedullà: “Samardzic al Milan è un’operazione costosa, la richiesta…”

"Samardzic al Milan è un’operazione costosa. L’Udinese, malgrado il giocatore non sia stato grande protagonista, ultimamente ha fatto capire di volerlo tenere. Per il cartellino, la richiesta oggi non è inferiore a 25 milioni di euro, bonus compresi. La Lazio è stata, qualche settimana fa, l’ultima società a provarci, e aveva messo sul piatto 15/16 milioni + 4 di bonus. L’offerta è stata respinta al mittente perchè l’Udinese parte da una base fissa di 20, per raggiungere 25. E poi c’è il costo delle commissioni, alto…devi parlare col papà, che farà le sue valutazioni. Non può escludere Fofana perchè sono due profili di centrocampisti completamente diversi. La trattativa per Samardzic per ora è stato un sondaggio. Il giocatore ha proposte anche dall’Arabia. Vi avevo parlato del Fenerbahce, ma il calciatore non è tanto convinto di andare in Turchia".