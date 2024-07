Zdravkovic e l’aneddoto su Pavlovic: “Nel 2019 fu vicino alla Lazio”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato il giornalista estero Milan Zdravkovic che ha raccontato un piccolo aneddoto su Strahinja Pavlovic , oggetto di sogni di mercato rossoneri.

Ecco le sue parole

“Pavlovic? Stava per firmare per la Lazio nel 2019, era alle visite mediche ma sono stati riscontrati problemi cardiaci e il club cercato di abbassare il prezzo. Alla fine è andato al Monaco per 10 milioni di euro. Ha frequentato anche la stessa scuola elementare dello scrittore serbo Laza Lazarevic con Sasa Lukic e Veljko Birmancevic, giocatori della Nazionale".