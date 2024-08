Milan, il nome Strahinja da dove arriva? Ecco l’aneddoto che non sapevate

L'ANEDDOTO DEL CT STOJKOVIĆ

“In un'intervista recente alla Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della nazionale serba Dragan Stojković ha raccontato un particolare su Pavlović, risalente all'esperienza condivisa a Euro 2024. "In Germania, durante l'Europeo, Strahinja mi ha chiesto un consiglio per il suo futuro", ha rivelato. "Gli ho detto più o meno così: se puoi scegliere, vai al Milan. È un top club e la Serie A è l'università per un difensore. Lui la pensava esattamente come me, aveva in testa quest'esperienza in Italia".