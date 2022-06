Paul Singer ed il Napoli: ecco l’ultima notizia di mercato

Negli ambienti di Wall Strett starebbe circolando un'ipotesi in merito a un possibile interessamento di Paul Singer per il Napoli.

S'intensificano le voci provenienti da Wall Strett in merito a un possibile interesse da parte degli americani per il Napoli . L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che tifosi del Napoli e tanti investitori di Wall Street vorrebbero "convincere Paul Singer a prendersi il Napoli". Si tratta del numero uno di Elliot, che ha appena venduto il Milan a RedBird di Jerry Cardinale. Al momento si tratta d'indiscrezioni, ma l'idea è iniziata timidamente a circolare.

Sul quotidiano si legge quanto segue: "L’idea che gli americani possano fare tutto e subito sta prendendo piede al punto che da settimane investitori e tifosi del Napoli con attività a Wall Street stanno coltivando un’idea a metà tra il gioco e il sogno: convincere Paul Singer, che ha appena ceduto le quote di maggioranza di AC Milan a Cardinale, a uscire completamente dal club rossonero e provare una nuova sfida: acquisire il Napoli. Il tentativo potrebbe finire sul nascere, anche perché Aurelio De Laurentiis darebbe via il club solo davanti a una “proposta folle”, ma questo è il momento storico in cui ogni voce che riguarda un club italiano viene accolta con attenzione".