Una patch per celebrare lo Scudetto rossonero: è gratuita per chi…

Una nuova iniziativa dopo lo Scudetto conquistato dai rossoneri. Ecco di cosa si tratta tramite il comunicato ufficiale rossonero

Redazione Il Milanista

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale in merito ad una iniziativa inerente allo Scudetto appena vinto: “Continuano le attività per festeggiare lo Scudetto rossonero. Tra le iniziative per celebrare il tricolore numero 19 del Milan si aggiunge la possibilità, per tutti i tifosi milanisti in possesso di una maglia ufficiale della stagione 2021/22 (Authentic o Replica, Home, Away, Third o Fourth), di richiedere gratuitamente - a Casa Milan Store, Milan Store Downtown e San Siro Store - la patch "Succede solo a chi ci crede, Campioni d'Italia 21/22", la frase simbolo dello storico e indimenticabile campionato appena incorniciato già presente sulle magliette indossate dai giocatori dopo il fischio finale di Sassuolo-Milan”.

Una promozione che non avrà limiti

“La promozione non avrà limiti temporali, così da permettere a tutti i nostri tifosi nel mondo - impossibilitati a essere a Milano in questi giorni - di applicare senza scadenza lo speciale timbro Scudetto per ricordare in maniera ancora più indelebile la vittoria della squadra di Pioli. Cosa stai aspettando? Porta la maglia rossonera 2021/22 in uno degli Store ufficiali e non perdere un'opportunità unica per mettere anche la tua firma sullo Scudetto”. Questo il comunicato presente sul sito ufficiale rossonero dalla giornata di ieri.

Mercato – Il giornalista Stefano Ravaglia parla di Divock Origi

Divock Origi sarà molto probabilmente un nuovo rinforzo per il Milan di Stefano Pioli. Andiamo a sentire le parole di Stefano Ravaglia a MilanNews.it in merito: “Dire adesso se possa essere il nome giusto non è facile. Per come ha lavorato la società in questi anni nessuno pensava all’esplosione che i vari Theo Hernandez, Kalulu o Leao hanno avuto. Sono curioso di vedere Origi al Milan. Non aspettiamoci un bomber di razza, quest’anno ha totalizzato sette presenze con tre reti, ma ciò che ha fatto nel 2019 in Champions League con la rete in semifinale con il Barcellona e in finale con il Tottenham gli ha dato un’aura mistica nel mondo Liverpool”. Queste le sue parole.