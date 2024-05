Pastore: “Il problema non è Fonseca, ma ciò che comunica la società”

"Per me il punto non è neanche Fonseca, per l'altro ha un paradosso: il Milan ha sempre reso grandi gli allenatori, Ancelotti, Capello, lo stesso Pioli. E tutta gente arrivata con "zero tituli" in carriera. Fonseca curiosamente ne ha vinti parecchi, uno di quelli più vincenti insieme a Terim nella storia del Milan quando li ha presi. Il problema non è Fonseca. Fonseca è un allenatore degno, dignitoso, che non ha fatto cose eclatanti nella sua carriera, ma ha dei principi, un modo di giocare anche gradevole, ha migliorato giocatori. Il problema è ciò che comunica la società, la dirigenza del Milan in questo momento. Cioè tu prendi Fonseca dopo aver inseguito forse Lopetegui, poi aver fatto questa scelta in maniera collegiale, non lo sappiamo: chi ha avuto l'ultima parola? Probabilmente Moncada".