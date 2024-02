Passerini: “Il futuro di Pioli non è ancora stato deciso…”

Su Pioli: “Credo che alcune critiche nei confronti di Pioli siano ingenerose, lo dico con grande onestà. Nessuno ha nascosto gli errori che ha commesso Pioli. È molto semplice, senza andare lontano a Monza c’è tanto di Pioli nella sconfitta, lo ha ammesso anche lui. Ne ha commessi tanti di errori, lo abbiamo anche scritto. Io credo che però limitarsi a convincersi che tutti i problemi e i limiti del Milan siano a causa di Pioli sarebbe un errore molto grave. Se oggi il Milan ha 11 punti di distacco dall’Inter non è solo responsabilità di Pioli. Poi certo, gran parte della responsabilità è dell’allenatore. Ma ci sono tante cose che non hanno funzionato: non sono tutti ascrivibili a Stefano Pioli. Il Milan ha vinto bene quando ha fatto giocare sempre gli stessi undici in quella striscia di risultati, prima del maxi turnover sbagliato con il Monza. Però che messaggio passa così? Che Pioli fa bene a far giocare sempre i titolari. Questa è una responsabilità anche di chi subentra, quella di non riuscire a mettere in difficoltà l’allenatore. Poi, detto questo, è passato Nereo Rocco, è passato Sacchi, è passato Capello, è passato Ancelotti, passerà anche Stefano Pioli. Non so se sarà quest’anno, se l’Europa League sarà la discriminante… Ha ancora possibilità quindi? Sì, il futuro di Pioli oggi non è deciso. E chi è convinto che oggi il futuro di Pioli sia deciso, e sto facendo il cronista e non il commentatore, non sa che sta sbagliando. Non è ancora stato deciso: ha un anno di contratto e l’Europa League sarà la discriminante tra l’esserci e il non esserci”.