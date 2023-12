Passerini: “Dopo aver investito 100 milioni il Milan non ha un undici…”

Carlos Passerini , giornalista del Corriere della Sera , nel suo pezzo di questa mattina sul Corriere della Sera ha commentato e presentato la gara di questa sera tra Milan e Frosinone , illustrando quelle che sono le problematiche rossonere. Al di là dell'aspetto psicologico e delle poche partite vinte ultimamente, gli infortuni costringono Pioli a fare gli straordinari per metterne in campo undici della prima squadra, con un aiuto sostanzioso che arriverà dalla Primavera.

Queste le parole su questa situazione , di certo poco onorevole: "Decisione definitiva (sulla scelta in difesa, ndr) solo stamane. È un risiko che dà la misura dell’assurda situazione del Milan attuale, che dopo aver investito oltre 100 milioni sul mercato si trova a non avere undici giocatori pronti. Qualcosa, anzi molto di più di qualcosa, si è sbagliato".

