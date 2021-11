Milan-Porto: ecco dove si potrà vedere il match di San Siro

Questa sera si terrà la sfida di Champions tra Milan ed il Porto. Fondamentale per il passaggio del turno dei rossoneri.

Questa sera si giocherà la gara di Champions League tra il Milan ed il Porto. Partita decisiva per il passaggio del turno dei diavoli. Infatti i rossoneri dovranno obbligatoriamente vincere. Il Milan occupa il quarto posto in classifica a 0 punti. La squadra di Pioli insegue il Porto ed l'Atletico Madrid a quota 4 punti. Il passaggio del turno per i rossoneri resta comunque molto complicato, ma non impossibile. I ragazzi di Pioli non dovranno fallire nessuno dei prossimi incontri. Molto più plausibile è l'approdo dei diavoli in Europa League, dove i rossoneri potranno essere certamente più competitivi. Il Milan arriva al match molto carico, grazie anche ai ottimi risultati ottenuti in queste 11 giornate di Serie A. In campionato infatti la società milanese ha vinto 10 partite e pareggiato solamente una volta.