Parolo su Tare: “Ha grande voglia di ripartire, si è aggiornato”

La scelta è fatta: Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan . Ora il dirigente albanese dovrà subito mettersi al lavoro per ricostruire la squadra dopo il fallimento di quest'anno. A proposito delle qualità del nuovo ds si è espresso Marco Parolo , suo ex giocatore alla Lazio , intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Parolo e l'apporto che Tare può dare al Diavolo

"Il Milan si assicurerà un professionista che ha grande voglia di ripartire e tornare nel mondo del calcio. Sarà un plus per il club: arriverà con una grande carica di energia dopo aver studiato e continuato ad aggiornarsi in queste due stagioni in cui è stato fermo. Dopo aver lavorato 15 anni a Roma, ha allargato i suoi orizzonti e si è costruito un'esperienza approfondendo il calcio europeo". Intanto colpo di scena con Tare: in panchina può arrivare lui...