Parolo dice la sua sul miracolo di Maignan: “Vi spiego come l’ha presa…”

Il calciatore della Lazio ha detto la sua riguardo il miracolo di Mike Maignan post partita tra Milan e Fiorentina. Ecco le dichiarazioni

Il Milan esce da San Siro con i tre punti in tasca contro una Fiorentina che ha giocato un ottimo incontro, ma che non è mai riuscita a sfondare e trovare la via della rete. Se la prova non convince, non possiamo dire lo stesso per le parate del solito Mike Maignan. Ecco il commento dell'ex giocatore Marco Parolo sulla parata clamorosa.

"Maignan l'ha presa con la voglia di non prendere gol. Ha seguito la traiettoria, fa quel passo in più che gli permette di prendere il pallone e salvare il Milan". Parole chiare che spiegano come giocatori dal carattere forte possano dare una grande mano in questo momento ai rossoneri.

La parata nel finale su Mandragora è solo la ciliegina sulla torta di una prestazione davvero incredibile. La squadra ha bisogno di continue giocate di questo tipo e si spera possano diventare una costante da ora in poi.

