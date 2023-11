Scaroni: “Il Milan deve essere sempre in Champions. Su Ibra…”

Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena a San Siro l'attesissima sfida europea tra il Milan di Stefano Pioli e il Borussia Dortmund...

Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena a San Siro l'attesissima sfida europea tra il Milan di Stefano Pioli e il BorussiaDortmund di Terzìc, nel match valevole per la 5a giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri vorranno ottenere i tre punti, per provare a proseguire nel torneo. Ma ora scopriamo insieme le parole dei protagonisti del match nel prepartita.

Scaroni a Mediaset Infinity:

"Conta entrare in Champions, poi gli ottavi, ecc. Il Milan deve essere sempre in Champions, questo è il nostro obiettivo minimo. Sono ancora in ansia, mi danno ansia queste partite. In realtà tutte le partita, ma questa in particolare".

Sullo stadio: "Dare date per queste cose in Italia è difficile. Pensiamo di poter iniziare la costruzione l'anno prossimo così da avere lo stadio per la stagione 2028/2029".

Su Ibrahimovic: "Credo venga stasera per la partita, è seduto vicino a Cardinale con cui ha rapporti eccelenti. Siamo tutti in attesa di vedere cosa vuole fare a grande, sia in ambito Milan, sia in ambito RedBird. Credo che la presenza di Cardinale dia un contributo per capire il futuro di Ibrahimovic nel Milan".

Sul mercato: "Non le posso dire nulla di preciso, ma so che Furlani è attento e focalizzato per gennaio. La sostenibilità finanziaria che abbiamo guadagnato ci consente di guardare a delle opportunità con una certa tranquillità".

