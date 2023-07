Scamacca: “Ho delle potenzialità inespresse, chi mi prende fa l’affare”

Infine chiudiamo con una sua confessione

Qualche settimana fa alla Gazzetta dello SportGianluca Scamacca aveva detto: “Se dovessi tornare in Serie A non sarebbe perché ho fallito in Inghilterra, che non è così. Semplicemente perché si tratterebbe di una opportunità irrinunciabile. No, non sarebbe nemmeno un passo indietro per la mia carriera: il nostro campionato resta uno dei migliori. Ho sempre ragionato con il cuore e continuerò a farlo anche in futuro. E sapete quali sono i due colori del mio cuore. Ma adesso sono un giocatore del West Ham e, nonostante tutte le voci, anche qui mi trovo bene. Per me Roma è casa".