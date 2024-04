Allegri: “Dobbiamo migliorare, creiamo sempre 5 occasioni da gol”

Su Vlahovic: "Sostituzione normale, altrimenti si partirebbe e si finirebbe con gli stessi undici. Dusan aveva fatto bene e poi abbiamo tante partite. Non è una bocciatura, avevo bisogno di gente più fresca davanti e per questo ho messo Milik e Chiesa. Pioli è stato molto bravo a invertire gli esterni quando ho messo Federico. Quando vinci vai a casa con un sapore diverso, ma nel ritorno abbiamo perso tante partite creando tante occasioni. Normale che dobbiamo migliorare nei passaggi, sbagliare di meno ma ci stiamo lavorando".

Sul modulo: "Io sono un amante dei giocatori tecnici, sono cresciuto con un allenatore che non amava i moduli ma parlava solo dei giocatori. In questo momento devo solo pensare al finale di stagione cercando di dare equilibrio alla squadra. Una vittoria ci darebbe fiducia e il secondo tempo è stato giocato bene. Nel calcio si può giocare in tanti modi, c'è una rosa che va valutata per capire se va rafforzata".