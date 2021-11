“A volte serve un po’ di fortuna in Champions”: l’amarezza del francese

Olivier Giroud ha parlato dopo il pareggio con il Porto in Champions League. Ecco le parole del francese.

"Siete giovani per questa competizione? Sì, ma non voglio parlare del fatto che abbiamo una squadra giovane, abbiamo la qualità per giocare la Champions. A volte serve un po' più di fortuna, a volte abbiamo giocato buone partite e ci è girata un po' storta ma è così. Spero che faremo più punti nelle ultime due gare, stasera ci sentiamo un po' frustrati. Il derby? Ero focalizzato al 100% sulla gara di stasera contro il Porto, si gioca a calcio per queste gare e io non vedo l'ora di affrontare l'Inter. Ora riposiamoci e poi torneremo con la stessa energia e la voglia di vincere questo derby". Queste le parole di Olivier Giroud ai microfoni di Sky Sport.