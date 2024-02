De Zerbi: “Se in EL dovessimo pescare il Milan? Sarò sempre grato…”

Il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi ha parlato e si è espresso pure sul Milan. Sentite tutte le sue parole...

In esclusiva a Sky Sport News ha parlato De Zerbi che ha detto: "Amo l’Italia e il calcio italiano. Uno degli obiettivi che ho è quello di tornare ad allenare in Italia, non so quando accadrà. Sto bene in Premier League e al Brighton, non posso che essergli grato".

Sul Brighton potrebbe sfidare il Milan in Europa League — "Non è un club normale per me, sono cresciuto in rossonero. Sarò riconoscente al Milan per tutta la mia vita. Ci sono due o tre club favoriti in Europa League: Vedremo il sorteggio".

Sulle sirene di mercato — "So che ci sono alcune società top che mi vogliono, ne sono orgoglioso. Però ora sono concentrato sul Brighton, voglio dare il massimo e competere al meglio per dare soddisfazioni a questo club. Poi, non ci saranno problemi a lavorare in un'altra grande squadra nella mia carriera, per poter vincere Premier, Serie A o Bundesliga. Ma non c’è un tempo specifico per andare via".

