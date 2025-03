Milan, per Paratici attesi sviluppi dell’inchiesta Prisma. Il punto

Giorgio Furlani è alla ricerca del nuovo direttore sportivo del Milan , figura chiave per pianificare la prossima stagione. Il candidato in cima alla lista dell'ad rossonero è Fabio Paratici e c'è già stato un incontro positivo tra i due.

L'ex dirigente di Juventus e Tottenham però ora deve anche attendere gli sviluppi delle sue vicende giudiziarie. Al momento Paratici è squalificato fino a giugno come pena per l'inchiesta Prisma, che risale alla sua avventura a Torino. Come scrive il Corriere della Sera, però, il processo penale è ancora in fase di evoluzione.