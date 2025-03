Calciomercato – Botto Milan! Gimenez non basta: “In attacco arriva pure…”

Nella rivoluzione di calciomercato che arriverà in estate, uno dei reparti del Milan che verrà maggiormente ritoccato è l'attacco. Santiago Gimenez è praticamente l'unico certo della riconferma, gli altri sono destinati alla partenza. Luka Jovic è già fuori dal giro da tempo, mentre Tammy Abraham e Joao Felix sono destinati a non essere riscattati. In più, anche il giovane Francesco Camarda lascerà Milano, anche se solo momentaneamente in prestito per farsi le ossa altrove. Insomma, il Milan avrà bisogno di comprare almeno uno se non due nuovi attaccanti nel corso del prossimo mercato estivo.