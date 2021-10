Paquetà a Telefoot: “Qui mi sento a casa: Juninho ha sempre creduto in me”

Ai microfoni di Telefoot è intervenuto il centrocampista dell'Olympique Lyon Lucas Paquetà. Ecco le parole dell'ex Milan

In Ligue 1 il brasiliano è rinato mostrando tutta la sua classe e oggi ha parlato ai microfoni di Telefoot. “L’affetto dei tifosi è indescrivibile. Spero di poter dare tutto e renderli orgogliosi. Juninho (il ex giocatore e direttore sportivo dei transalpini, ndr) ha sempre creduto in me, ho scelto di venire qui grazie a lui. Quando mi ha mostrato il progetto del club ho capito subito che avrei dovuto giocare qui. Ora finalmente capisco il perché. Il calcio è uno sport di squadra, ma sono comunque felice di avere la maglia numero 10. E un simbolo. Sono qui da più di un anno e ora ho più responsabilità: ne sono consapevole e spero di ripagare le aspettative. Non penso di volermene andare, è il miglior periodo della mia carriera fino ad ora e spero che duri a lungo. Qui mi sento a casa. Il mio obiettivo è di giocare in Champions League e spero di farlo qui. Voglio ripagare i tifosi per tutto l’affetto che mi danno”.