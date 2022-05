Paquetà-Newcastle: il Milan osserva speranzoso, ecco il perchè

L'ex rossonero Lucas Paquetà potrebbe indossare la maglia del Newcastle. I rossoneri osservano l'esito della trattativa, vediamo il perchè...

Lucas Paquetà, ex calciatore rossonero, oggi in forza al Lione è diventato un elemento ambito nel palcoscenico internazionale. Dopo l’ottima stagione al Lione, il brasiliano è oggetto di desiderio di diverse squadre, soprattutto in Premier League. Il brasiliano in due anni in Francia ha collezionato la bellezza di 65 partite condite da 18 goal ed 11 assist, numeri totalmente differenti da quelli messi in mostra in rossonero. Il centrocampista è nel mirino del Newcastle, il quale avrebbe offerto ben 60 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del talento brasiliano. Lucas diventerebbe così il centrocampista leader del club inglese, per dare uno slancio alle alte ambizioni dei tifosi aumentate dall' arrivo del fondo saudito. I rossoneri osservano con attenzione la vicina della trattativa, poichè incasserebbero il 15% del prezzo del cartellino, che tornerebbero molto utili per la costruzione del prossimo Milan.