Paquetà: “Al Milan sono cresciuto. Voglio aiutare il Lione con il mio calcio”

Ex Milan, parla Paquetà

MILANO – Lucas Paquetà, neo centrocampista del Lione, si è così espresso durante la sua presentazione con il club francese della sua esperienza, appena conclusa, con il Milan: “L’esperienza al Milan mi ha permesso di crescere come giocatore. Quell’esperienza fa parte del mio percorso di crescita. Ci sono stati degli aspetti negativi ma cerco di prenderli in modo costruttivo per continuare a migliorare. Ora sono concentrato totalmente sul Lione. Voglio dare il mio contributo per aiutare la squadra con il mio modo di giocare a calcio. Penso solo a questo».