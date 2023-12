Papin: “Incrocio con il Milan? Ora no, più tardi sarà meglio”

Oggi a Nyon ci sono stati i sorteggi dei playoff di Europa League , in cui il Milan ha pescato il Rennes . Niente incrocio con il Marsiglia di Gattuso quindi, che affronterà lo Shakhtar Donetsk . Dopo il sorteggio, Jean Pierre Papin , consulente tecnico dell'Olympique, ha parlato a Sky Sport. Di seguito le parole dell'ex rossonero.

L'accoppiamento con lo Shakhtar: "Per noi è un sorteggio molto difficile, perché dovremo affrontare una grande squadra che è arrivata terza nel girone di Champions facendo nove punti e battendo il Barcellona. Ha un'esperienza incredibile in Europa, è difficile, ma possiamo anche credere in una sorpresa".