Papin è estasiato da Maldini: “È lo spirito della squadra, merita rispetto”

L'ex calciatore e centravanti del Milan è stupito da questo Diavolo. In particolare da due figure. Parliamo di Giroud e di Paolo Maldini

Redazione Il Milanista

Jean-Pierre Papin è rimasto folgorato dall'operato di Paolo Maldini in questo Milan. Di più, è rimasto colpito ed estasiato. Non sarebbe mai e poi mai aspettato quest'ottimo lavoro da parte dell'ex bandiera rossonera. E invece, Maldini ha stupito e convinto tutti, anche i più scettici. Ed è per questo che si merita largamente questo ruolo. Perché nessuno come lui conosce e sa cosa voglia dire poter indossare la maglia del Diavolo e farne parte, ma non solo. Banalmente anche i significati ed i valori che ne trasuda. Miglior figura non ci poteva essere a guidare questo Milan se non che Paolo Maldini.

L'ex gloria rossonera e attualmente allenatore di calcio Jean-Pierre Papin - precisamente tecnico dello Chartres - ha riservato parole al miele per il direttore tecnico del Diavolo. Parole che esaltano il suo operato, ma non solo: lo certificano una volta di più. E allora, cari lettori assidui del nostro network IlMilanista.it, vi riportiamo in anteprima per voi le dichiarazioni di Jean-Pierre Papin su Maldini. Qui di seguito le parole: "Paolo è lo spirito di questa squadra. Merita rispetto. È un uomo incredibile, un amico. Io sono stato sempre dalla sua parte, anche quando dicevano che aveva commesso qualche errore".

L'ex centravanti meneghino però, nell'intervista rilasciata per Repubblica, non si è soffermato solo sul dirigente. Anzi, ha avuto anche delle dichiarazioni in merito ad un suo connazionale ed uno suo collega di reparto: Olivier Giroud. E come per l'ex terzino milanista, Papin ha solo parole di estrema ammirazione per il bomber campione del Mondo 2018. E noi, puntualmente, vi riportiamo le sue parole appositamente per voi. Ecco le affermazioni di Papin su di Olivier Giroud: "Giroud lo conosco bene. Ci sentiamo spesso, è un calciatore che sa essere decisivo nelle partite importanti e la scorsa stagione ha segnato gol importantissimi contro le grandi. Nei big match, l’uomo di riferimento era lui"