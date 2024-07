Papin: “Lukaku? Uno dei 9 più forti al mondo. Fofana come Kanté”

L’ex Milan Jean Pierre Papin è stato intervistato nel giorno di Francia-Belgio negli ottavi di finale degli Europei 2024 e tra i protagonisti ci sarà Lukaku al centro delle cronache di calciomercato per l’ennesima estate. Il francese a La Gazzetta dello Sport ha dato il suo giudizio sul centravanti.

“Uno dei 9 più forti al mondo sia fisicamente che in velocità”. Papin è stato coinvolto sui due obiettivi del club di via Aldo Rossi che saranno sul rettangolo verde nell’attesa sfida tra Francia e Belgio, ovvero Big Rom nei diavoli rossi e Youssouf Fofana nei bleu: “Di Lukaku ho detto il Milan ha bisogno di un attaccante così per sostituire Giroud. Fofana fa un lavoro incredibile alla maniera di Kanté”.