Papin su De Ketelaere: “Chiunque paga il salto, il Bruges non è il Milan”

Tra poche ore il Milan si troverà a scendere in campo contro il Napoli di Spalletti. Un big match che però vedrà l'assenza per squalifica di Rafa Leao. E allora, stasera, sarà il turno di De Ketelaere. Non perché il belga giocherà al posto del portoghese ma con l'assenza di quest'ultimo è chiamato a prendere in mano il Milan dal punto di vista tecnico. Il grande colpo della sessione estiva rossonera, costato a Maldini e Massara 35 milioni di euro, finora ha solo fatto intravedere tutto il suo potenziale. Giocate di qualità, ottimi spunti ma poca concretezza. Non era irrealistico immaginare che per un calciatore così giovane in un campionato così diverso da quello belga ci volesse del tempo.