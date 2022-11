Maldini su Theo: “Quello che fa lui non lo fa nessun altro, è moderno…”

Paolo Maldini è una figura leader all'interno dell' organigramma societario chiamato Milan. L'ex campione rossonero ad oggi, ricopre con merito il proprio incarico e grazie anche a Massara va a scoprire in giro per il mondo talenti di prospettiva. L’esempio più importante riguarda l’acquisto di Theo Hernandez. Fu Maldini in persona nel 2019 a volare ad Ibiza per parlare con lui e portarlo al Milan. Se si muove il grande Paolo infatti è difficile dire di no. Tra i due vi è un rapporto speciale, ed ogni volta che il dirigente rossonero deve inetrvenire sul terzino spende sempre parole di elogio.