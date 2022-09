Milan, parla Maldini: “De Ketelaere? È pronto per i grandi palcoscenici”

Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita del derby di Milano. In anteprima le affermazione del direttore tecnico

Sulla stagione passata: "La scorsa stagione è stata trionfale, ci siamo goduti appieno tutto ciò che abbiamo costruito. Questa squadra non è stata impostata per vincere subito e poi scomparire. Assolutamente no, deve durare nel tempo e cercare di mantenere questo livello il più a lungo possibile"