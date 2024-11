Paolo Berlusconi: “Daniel Maldini all’Inter? Sarebbe una bestemmia…”

Paolo Berlusconi, ex vicepresidente rossonero e attuale presidente onorario del club brianzolo, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport

Paolo Berlusconi, ex vicepresidente rossonero e attuale presidente onorario del club brianzolo, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Maldini: "Daniel è la consacrazione della bandiera. E’ come intendeva Silvio il sentimento calcistico. E’ molto bello che si sia iniziato col Milan e si sia arrivati fino al Monza, grazie anche al savoir faire di Paolo Scaroni e del Milan, che lo ha liberato per una cifra irrisoria. Un atto di generosità bello da vedere”.