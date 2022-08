Pallone d’oro: tra i candidati spuntano i nomi di Maignan e Leao

Stando alle ultime dichiarazioni di France Football sono stati svelati i nomi dei giocatori in corsa per il Pallone d'Oro 2022. Lionel Messi, campione in carica e sette volte vincitore del premio, è stato clamorosamente escluso dalla lista dei candidati. Come lui anche Neymar resta fuori dall'elenco dei trenta. Il grande favorito è Karim Benzema, in lista insieme a cinque compagni di squadra: Courtois, Vinicius Jr, Modric, Casemiro e Rüdiger. Tra i nominati, per la diciottesima volta consecutiva, c'è Cristiano Ronaldo. Mentre per le squadra italiane sono stati nominati lo juventino Vlahovic e i rossoneri Leao e Maignan (finalista anche per il Trofeo Yashin).