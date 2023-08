Palladino: “Speriamo di fare una bella partita, il presidente ci manca”

Le sue dichiarazioni: "Il presidente ci manca tantissimo. Ci voleva bene, ci faceva star bene e ci ha messo nelle condizioni in pochi anni di portare questo club in Serie A. Personalmente gli sarò grato per tutta la vita. Al presidente mi legano moltissimi ricordi che porterò sempre nel cuore. Mi ha fatto sentire da subito uno di famiglia e soprattutto mi ha dato la possibilità di coronare il grande sogno di allenare in Serie A. A lui vorrò sempre tanto bene".