Palladino: “Complimenti a Pioli. A noi manca un pizzico di cattiveria”

A San Siro il Milan ha vinto 3-0 contro il Monza, nel lunch match della sedicesima giornata di Serie A. Le parole dell'allenatore biancorosso

Nel lunch match della 16esima giornata di Serie A, il Milan ha battuto 3-0 il Monza a San Siro. Dopo la partita, Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole del tecnico biancorosso.

L'analisi: "Abbiamo giocato tre partite di campionato molto simili contro il Milan. Oggi siamo partiti subendo gol dopo 2 minuti: poi riprenderla diventa difficile. La squadra però è rimasta compatta e abbiamo avuto un'occasione con Colombo, giocando bene e mettendo in difficoltà il Milan. Ci manca quel pizzico di cattiveria e convinzione in più".

Obiettivi: "Il percorso dell'anno scorso è stato bellissimo e complicato. Oggi ho una squadra con una grande mentalità, possiamo giocarcela con tutti. Fare lo step ulteriore è difficile, ma lavoriamo ogni giorno per farlo".

Aspetto tattico: "Faccio i complimenti a Pioli perché è un grande allenatore. Io sono il più giovane in Serie A e sto facendo molta esperienza: si impara ogni giorno. Il sistema di gioco non ci ha sorpreso, lo avevano già fatto in passato. Il gol preso all'inizio è stato rocambolesco".

Pochi gol dagli esterni: "Devo lavorare di più, ci manca qualcosina in fase realizzativa. Devo trovare la chiave giusta per risolvere questo problema".

La stagione: "E' un campionato più complicato, proveremo a fare punti contro le grandi. Ma contro le squadre alla nostra portata non abbiamo mai perso. Volevamo regalare una soddisfazione a Galliani: abbiamo giocato per lui e per Berlusconi, che ci manca".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.