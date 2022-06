Pagliuca: “Donnarumma denigrato dai tifosi del Milan”

Gianluca Pagliuca, ex portiere della Nazionale Italiana, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e non solo in esclusiva ai nostri microfoni

Redazione Il Milanista

Gianluca Pagliuca, ex portiere in Serie A per Bologna, Sampdoria e Inter, nonché estremo difensore della Nazionale Italiana, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di 'PianetaMilan.it'. Ecco cosa ci ha detto su Gianluigi Donnarumma, Mike Maignan e non soltanto.

Sulle difficoltà di Donnarumma a Parigi: 'pagata' la malattia di Mino Raiola? “Donnarumma non ha fatto una brutta stagione però ci si aspettava probabilmente qualcosa di più dopo l’annata straordinaria dell’anno scorso. Dopo gli Europei vinti ci si aspettava qualcosa di più. Non l’ha aiutato la malattia di Raiola. Poi noi qui in Italia siamo molto cattivi. C’è stata proprio una campagna denigratoria nei suoi confronti allucinante. Soprattutto anche dalla stampa italiana. Poi ovviamente tutto nasceva dai milanisti. I tifosi del Milan ovviamente han cercato un po' di denigrare l’uomo che non ha firmato per il Milan ma è andato al Paris Saint-Germain. Ma il Milan ha fatto un ottimo acquisto perché Mike Maignan è un ottimo portiere e secondo me uno dei più forti”.

Su Maignan sorpresa del Milan di Stefano Pioli vincitore dello Scudetto: “E’ stato una sorpresa ma secondo me e anche più forte di Hugo Lloris”.

Sul passaggio di consegne tra Lloris e Maignan tra i pali della Nazionale francese: "Non so perché conoscendo Didier Deschamps andrà avanti con Lloris fino ai Mondiali. Il portiere del Tottenham è il capitano e campione del mondo e non credo che Deschamps farà la scelta di far giocare Maignan al suo posto. Però credo che dopo i Mondiali ci possa essere un cambio generazionale".

Sul confronto tra l'estremo difensore del Milan e il baby Illan Meslier del Leeds United: “Quest’anno Meslier ha alternato belle cose a delle papere. Damián Martínez dell'Aston Villa e più continuo”.

Su Meslier che potrebbe dare filo da torcere a Maignan nella Francia del dopo-Lloris: “Adesso Maignan è più forte di Meslier ma anche più vecchio. Ma sicuramente quello del Leeds è un buon portierino”.

Sui cinque migliori portieri del mondo attualmente: "Thibaut Courtois, lo stesso Gigio Donnarumma, Jan Oblak, Marc-André ter Stegen e Manuel Neuer".