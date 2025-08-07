Paganini: “Futuro Vlahovic? Vi dico che tra oggi e domani…”

Paolo Paganini ha dato degli aggiornamenti sul mercato del Milan e sulla ricerca del nuovo attaccante. Ecco le sue parole

Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del mercato del Milan e in particolare degli aggiornamenti riguardanti il reparto offensivo.

Sul nuovo attaccante

“Vlahovic o Hojlund? Sono arrivati gli emissari dello United a Milano, la valigia è piena perché c’è Hojlund, Sancho e Zirkzee, di cui si parla poco e stanno cercando di piazzarlo. E poi domani vertice a Torino tra Comolli, Modesto, Tudor e Chiellini, dove si parlerà di questi giocatori, e soprattutto Vlahovic. Il Milan gli ha proposto un contratto di 4 anni a 6 milioni e non ha tutta questa frenesia, anche se ha sentito Allegri e vorrebbe andare lì”.

Giocatore in vantaggio

“La pista Hojlund è in piedi, ma tra oggi e domani si saprà di più su Vlahovic. Io ho la sensazione che il Milan proverà a portare a casa Vlahovic. Lo do ancora in vantaggio su Hojlund. Allegri sa le potenzialità di questo giocatore”.