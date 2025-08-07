Milan, Musah rimane o va in prestito? Il dilemma della dirigenza
Milan, Musah rimane o va in prestito? Il dilemma della dirigenza

Edoardo Benedetti
MILANO
7 Agosto, 15:02
Yunus Musah
La dirigenza del Milan si sta domandando se tenere Musah per la prossima stagione o se mandarlo in prestito: la situazione

Yunus Musah è destinato a rimanere al Milan o verrà ceduto altrove? È uno dei quesiti che si sta ponendo la dirigenza rossonera in questi giorni.

A tal proposito si è espresso l’esperto di mercato Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport, analizzando la situazione riguardante il centrocampista.

Sull’interesse manifestato dal Napoli

Sappiamo che Yunus Musah è sempre stato nella lista di Antonio Conte e quindi del Napoli. Con gli azzurri potrebbe giocare in ogni ruolo del centrocampo, garantendo fisicità e duttilità, anche corsa. Ciò che dico io però, è che anche Allegri ha molta stima di Musah…”.

